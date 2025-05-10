К чему приведет реализация дорожной карты ЕС по газу? Разбор

Евросоюз заявил о планах отказаться от российского газа независимо от исхода мирных переговоров между Украиной и Россией, и даже назвал срок — к концу 2027 года. На фоне этих заявлений цена на газ на мировых рынках подскочила, а лидеры ряда стран выразили сомнение в реалистичности плана. Удастся ли Европе отказаться от российского газа и какую цену придется за это заплатить — в материале «Известий».

Сложности с принятием запрета

• Евросоюз рассчитывает, что текущие контракты на поставки российского газа удастся разорвать до конца 2025 года, а долгосрочные соглашения — до конца 2027-го. Меры, принимаемые ЕС, будут также направлены против российских нефти и урана. При этом прекращение транзита газа из России по территории Украины и отток американского сжиженного природного газа (СПГ) на азиатские рынки вынудили страны Европы переключиться на российский СПГ.

• Главными противниками запрета российского газа в Европе являются Венгрия и Словакия, поэтому провести меры в формате санкций Евросоюз не сможет: для этого потребуется согласие всех стран-участников. Вместо этого ЕС хочет ввести запрет как торговую меру, для которой достаточно поддержки большинства государств.

Нет четкого механизма

• Еврокомиссия заставит европейские компании раскрывать подробности контрактов на поставку российского газа, а также введет запрет на текущие закупки топлива из России и долгосрочные контракты. Представители газовой отрасли усомнились в законности запрета на российское топливо. Представленная Европой дорожная карта не объясняет, каким образом страны будут возмещать необходимые объемы энергоносителя в случае прекращения торговли с Россией.

• ЕС рассчитывал на увеличение поставок американского СПГ в 2027 году, но на фоне осложнения отношений с администрацией президента США Дональда Трампа и введенных торговых пошлин Соединенные Штаты уже не выглядят надежным союзником Европы. Другими возможными поставщиками газа для ЕС могут стать Катар, Канада, Австралия и даже Африка. Но предложить такую же привлекательную цену за энергоносители Европе уже никто не сможет.

Ущерб России за счет европейцев

• Холодная зима вынудила ЕС опустошить газовые хранилища, и теперь европейцы вынуждены закупать топливо по более высоким ценам. О том, насколько сильно газовые расходы бьют по европейским странам, говорит и тот факт, что 8 мая Европарламент проголосовал за смягчение правил хранения газа, что позволит снизить целевой уровень запасов к ноябрю с 90% до 83% и тем самым облегчит нагрузку на бюджет участников блока.

• Самый большой ущерб от отказа от российского газа понесут Венгрия и Словакия, которые в силу своего географического положения окажутся в самом конце цепочки поставок и будут вынуждены дополнительно платить за транспортировку газа по территории других стран. Венгрия уже подсчитала, что ее расходы на импорт энергоносителей возрастут на €1,5 млрд.

• Заложниками такой политики останутся жители европейских стран. Сейчас ЕС удалось сократить поставки российского трубопроводного газа на две трети, но при этом потребность в топливе европейцы закрывают поставками сжиженного природного газа из России. Только в 2025 году Евросоюз закупил 6 млн тонн российского СПГ на сумму более €2,5 млрд.

• Чтобы снизить стоимость топлива для стран союза, ЕС использует совместную покупательную способность блока, но достичь соглашения с потенциальными поставщиками, призванными заменить российский газ, пока не удалось. Объявление ЕС о планах по отказу от российского газа привело к скачку стоимости топлива на рынках на 7%, но после того, как инвесторы поняли, что надежной альтернативы российскому топливу у Европы нет, биржевые цены снизились.

Как отразится на России

• Цель предложенных Евросоюзом мер — нанести удар по экономике России. Но отказ Европы от российского СПГ хотя и может негативно сказаться на компаниях-производителях, не повлияет на российский бюджет. Экспорт СПГ не облагается пошлинами, и прямого дохода для бюджета нет.

• При самом неблагоприятном сценарии сокращение поставок трубопроводного газа окажется чувствительной мерой для России и ее газовой отрасли, потому что компаниям придется сокращать объемы добычи. Государственный бюджет в этом случае может потерять доход от экспортных пошлин, который составляет 30% от рыночной стоимости.

• Перспектива возвращения российского трубопроводного газа в Европу еще есть. Зарубежная пресса не раз сообщала об интересе США к приобретению трубопровода «Северный поток 2», сохранившегося после подводных атак на инфраструктуру, чтобы получить контроль над объемами газа, поставляемого из России в ЕС. Ранее Кремль допустил возобновление продажи топлива в страны Евросоюза, если новый владелец возьмет под свой контроль газовую сеть между Россией и Европой.

При подготовке материала «Известия» беседовали с: