Путин передал Токаеву лист на присвоение его отцу звания Героя СССР

Президент РФ Владимир Путин 9 мая передал лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, хочу передать вам наградной лист, это документ, который засвидетельствовал награждение вашего отца орденом Героя Советского Союза», — обратился Путин к Токаеву.

Министерство обороны России 6 мая раскрыло документы с информацией о подвиге, совершенном гвардии сержантом Кемелем Токаевым, отцом президента Казахстана в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

Согласно документам, Токаев сначала выполнял задачу по защите российских танков, а затем, вместе с товарищами, перешел в наступление. Он одним из первых прорвался на позиции противника, уничтожив пять немецких солдат и взяв в плен еще одного. В ходе наступления Токаев был ранен в ногу, после чего его госпитализировали и комиссовали в июне 1954 года.

Президент РФ также отметил, что День Победы является праздником практически каждой семьи, «каждой семьи народов бывшего Советского Союза».

На Красной площади ранее завершился парад Победы в ВОВ. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.