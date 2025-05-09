Путин поприветствовал командиров пеших парадных расчетов

Президент РФ Владимир Путин 9 мая поприветствовал и поговорил с командирами пеших парадных расчетов-участников парада Победы на Красной площади в Москве.

Президент прошел к военным вместе с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Путин пожал руку каждому из командиров, а также поздравил их с праздником. Главу государства сопровождали переводчики для общения с руководителями расчетов иностранных государств. Также глава государства пообщался с бойцами СВО.

Кроме того, Путин поговорил с ветеранами и некоторыми гостями парада Победы.

На Красной Площади в Москве завершился парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали 29 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.