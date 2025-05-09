Парад военной техники на Красной площади открыл танк Т-34

На военном параде в честь 80-летия Gобеды в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве началось движение военной техники, эту часть мероприятия открыл танк Т-34.

В составе механизированной колонны — 183 единицы техники. Впервые по Красной площади проходит колонна боевых машин БРМ-1К.

Кроме того, в составе процессии — БМП-2М «Бережок» и БМП-3, а также перспективные БМП «Курганец-25». По Красной площади проходит колонна танков Т-90М «Прорыв». Колонна 152-миллиметровых гаубиц «Мста-С» представляет ракетные войска и артиллерию.

По Красной площади проходит колонна Ракетных войск стратегического назначения, их представляют установки «Ярс».

В Москве 9 мая на Красной площади проходит парад, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В составе парадных расчетов в этом году — участники специальной военной операции.

В этом году на парад в столице приехали 29 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. Участие в параде принимают более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Присутствующих на мероприятии поздравил президент России Владимир Путин.