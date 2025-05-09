Министр обороны Андрей Белоусов принимает парад Победы на Красной площади

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 9 мая принимает парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

Глава Минобороны въехал на Красную площадь на открытом представительском автомобиле и поприветствовал парадные расчеты. Он одет в строгий черный костюм.

Командует парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Они совершают объезд и приветствуют построившиеся на площади парадные расчеты.

В Москве 9 мая на Красной площади проходит парад, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В параде участвуют более 11 тыс. военнослужащих, в их числе и бойцы спецоперации.

В ходе мероприятия по Красной площади проедут легендарные образцы военной техники, включая знаменитый на весь мир танк Т-34. Будут представлены и новейшие разработки, успешно применяемые в современных условиях. Среди них — бронеавтомобили, ракетные комплексы и мощные ударные дроны.

В этом году на парад в столице приехали 29 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.