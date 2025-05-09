Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась до 24,7 тыс. га

Площадь лесных пожаров в Республике Бурятия за прошедшие сутки увеличилась до 24,7 тыс. га. Об этом 9 мая сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

«Утром 9 мая действует 18 лесных пожаров: в Баунтовском и Еравнинском районах, на общей площади 24 698 га», — отмечается в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что за прошедшие сутки было ликвидировано шесть очагов возгорания в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском и Кяхтинском районах. В тушении лесных пожаров принимают участие 403 человека, в том числе сотрудники лесной охраны, представители авислесохраны и добровольцы.

В РАЛХ напомнили, что в Баунтовском эвенкийском районе республики объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В ведомстве призвали граждан осторожнее обращаться с огнем и воздержаться от посещений леса в период действующего противопожарного режима.

Режим ЧС муниципального характера 5 мая был введен в Верхоянском районе республики Саха (Якутии). В настоящее время в Верхоянском районе Якутии проводится работа по ликвидации шести лесных пожаров общей площадью 6,5 тыс. га.