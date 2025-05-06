Режим ЧС ввели в Верхоянском районе Якутии из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера введен с 5 мая на территории Верхоянского района Якутии из-за распространяющихся ландшафтных и лесных пожаров. Об этом 6 мая сообщили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

«С 5 мая на территории Верхоянского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера. Подписано соответствующее распоряжение главы муниципального района», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в министерстве уточнили, что в настоящее время в Верхоянском районе Якутии проводится работа по ликвидации шести лесных пожаров на площади свыше 6,5 тыс. га. К тушению привлечены 70 сотрудников лесопожарных формирований.

4 мая стало известно о росте количества лесных пожаров в Верхоянском районе Якутии, число которых достигло девяти. Пламя охватило более 2,4 тыс. га. Уточнялось, что возгорания находились в 10 и 19 км от села Томтор, населенному пункту ничего не угрожало.