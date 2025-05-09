Семь человек пострадали в результате обрушения сцены в Мексике

По меньшей мере семь человек пострадали в Мехико в результате обрушения конструкции сцены. Об этом 8 мая сообщил мексиканский телеканал Azteca со ссылкой на местные власти.

Сцена возводилась к концерту мексиканской исполнительницы Алишии Вильярреаль. Мероприятие с ее участием, приуроченное ко Дню матери, было запланировано на 10 мая.

«Металлическая конструкция, предназначенная для проведения мероприятия, посвященного Дню матери, на эспланаде мэрии Густаво А. Мадеро рухнула из-за сильного ветра. По предварительным данным, на месте происшествия пострадали семь человек», — отмечается в сообщении.

В издании уточнили, что двум пострадавшим потребовалась госпитализация. Как добавил телеканал, местные власти были заранее предупреждены о возможном ухудшении погодных условий. Администрация Мехико выразила готовность принимать участие в оказании всей необходимой пострадавшим помощи.

Во время выступления певца Рубби Переса в ночном клубе доминиканского Санто-Доминго 8 апреля обрушилась крыша здания. В результате трагедии погиб 231 человек. В госпитали были доставлены 189 пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь.