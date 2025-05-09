ЦТАК сообщило о проведении в КНДР учений для подготовки к ядерному контрудару

В КНДР прошли учения под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына для отработки срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару. Об этом 9 мая заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Прошли объединенные учения по нанесению удара, нацеленные на повышение боеспособности подразделений дальнобойных орудий и ракетчиков на восточном фронте.<...> На учениях стрельбе предшествовала неоднократная проверка надежности работы системы «курок ядерного оружия». Также прошли детальные учения для отработки порядка и процесса срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару», — говорится в статье.

Уточняется, что целью таких учений было ознакомление соответствующих подразделений с порядком применения орудийных и ракетных систем в рамках госсистемы комплексного контроля над ядерным оружием. На учениях была задействована тактическая баллистическая ракета типа «Хвасон-11га» и 600-миллиметровая дальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО).

Агентство приводит слова представителя министерства обороны КНДР, который считает, что учения послужили достаточно действенной мерой, показывающей готовность и способность вооруженных сил КНДР к быстрому реагированию на изменения военной обстановки. Подчеркивается, что цель учений была достигнута и подтверждена надежность системы командования и мобилизации для оперативного реагирования на любые ядерные кризисы.

Агентство Yonhap со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея 8 мая заявило, что КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море. По данным ведомства, она, предположительно, была запущена из города Вонсан и классифицирована как ракета малой дальности.