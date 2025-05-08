Yonhap сообщило о запуске КНДР баллистической ракеты в Японское море

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море. Об этом 8 мая сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

«КНДР запускает неопознанную баллистическую ракету в Восточное море (Японское море. — Ред.)», — приводит издание заявление ОКНШ.

По информации ведомства, предположительно, баллистическая ракета Корейской Народно-Демократической Республики, запущенная из города Вонсан, классифицирована как ракета малой дальности.

Агентство Yonhap 18 апреля сообщило, что Южная Корея провела масштабные ночные учения у границ КНДР, в которых было задействовано около 40 единиц техники, включая реактивную систему залпового огня Chunmoo. Учения развернулись на площади в 160 км к северо-востоку от Сеула, в общей сложности в них приняли участие 300 солдат.