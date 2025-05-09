NBC News узнал о тратах администрации США в размере $1 млрд на удары по Йемену

Администрация президента США Дональда Трампа потратила на проведение массированных ударов по подконтрольным йеменским хуситам движения «Ансар Аллах» объектам в Йемене свыше $1 млрд. Об этом 8 мая сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники из Белого дома.

«Борьба президента Дональда Трампа с хуситами никогда не наносила сокрушительного удара по группировке боевиков, но с марта этого года она обошлась Америке более чем в $1 млрд», — приводится в публикации.

Собеседник издания уточнил, что в нанесении самих ударов были задействованы сотни бомб, средняя стоимость каждой из которых достигала $85 тыс., и ракет, каждая из которых стоила около $1,9 млн. Помимо этого, для борьбы с хуситами были выделены семь беспилотников и два истребителя. Отмечается, что вся перечисленная техника была повреждена или уничтожена.

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди 6 мая заявил, что движение «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене и США при посредничестве Султаната Оман договорилось о прекращении огня и любых атак друг на друга. Это обязательство включает запрет на атаки «Ансар Аллах» на американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.