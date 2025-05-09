Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине
Мир
В США выразили опасения по поводу эскалации конфликта между Индией и Пакистаном
Общество
Путин назвал 9 Мая священной датой для многонационального народа РФ
Общество
Минтранс сообщил о возобновлении полетов гражданской авиации РФ по расписанию
Мир
Welt узнала о намерении Мерца объявить в Германии ЧС из-за беженцев
Мир
Премьер Словакии Фицо прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
Мир
В ФРГ временно отозвали заявление о признании АдГ правоэкстремистской партией
Армия
Знамя Сухопутных войск на параде Победы пронесет Герой РФ Джартанов
Мир
НМГ и Медиакорпорация Китая (CMG) подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
В ЕК сообщили о планах принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая
Мир
Орбан предрек Европе банкротство в случае отказа от российских энергоносителей
Мир
В Берлине почтили память советских солдат
Мир
ЕС перевел Украине €1 млрд от доходов от замороженных активов России
Мир
Вэнс заявил о продолжении работы США по урегулированию украинского конфликта
Общество
Памятники погибшим в зоне СВО героям открыли в Саранске и Ковылкино в Мордовии
Общество
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы
Мир
Протест прошел напротив здания правительства в Мадриде
Сюжет:

NBC News узнал о тратах администрации США в размере $1 млрд на удары по Йемену

NBC News: администрация Трампа потратила на удары по Йемену более $1 млрд
0
EN
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Администрация президента США Дональда Трампа потратила на проведение массированных ударов по подконтрольным йеменским хуситам движения «Ансар Аллах» объектам в Йемене свыше $1 млрд. Об этом 8 мая сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники из Белого дома.

«Борьба президента Дональда Трампа с хуситами никогда не наносила сокрушительного удара по группировке боевиков, но с марта этого года она обошлась Америке более чем в $1 млрд», — приводится в публикации.

Собеседник издания уточнил, что в нанесении самих ударов были задействованы сотни бомб, средняя стоимость каждой из которых достигала $85 тыс., и ракет, каждая из которых стоила около $1,9 млн. Помимо этого, для борьбы с хуситами были выделены семь беспилотников и два истребителя. Отмечается, что вся перечисленная техника была повреждена или уничтожена.

Тщеславие, великодержавие, нервозность: как Дональд Трамп видит международные отношения
«Глобальному Западу» США предпочитают «концерт полицейских»

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди 6 мая заявил, что движение «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене и США при посредничестве Султаната Оман договорилось о прекращении огня и любых атак друг на друга. Это обязательство включает запрет на атаки «Ансар Аллах» на американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025