В МИД Омана сообщили о договоренности хуситов в Йемене и США о прекращении огня

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене и США при посредничестве Султаната Оман договорились о прекращении огня и любых атак друг на друга. Об этом 6 мая сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

«После недавних обсуждений и контактов, проведенных Султанатом Оман с Соединенными Штатами и соответствующими властями в Сане, в Йеменской Республике, с целью деэскалации, усилия привели к соглашению о прекращении огня между двумя сторонами», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Министр иностранных дел Омана отметил, что в будущем ни одна из сторон не будет нападать на другую. Это обязательство включает запрет на атаки «Ансар Аллах» на американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивая свободу и бесперебойный поток международного торгового судоходства.

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с премьером Канады Марком Карни 6 мая заявил, что США прекратят удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий. По словам главы государства, хуситы пообещали больше не атаковать коммерческие и военные суда в Красном море.