Реклама
Прямой эфир
Мир
Матвиенко заявила о попытках спецслужб Запада сорвать визит иностранных деятелей в Москву
Мир
В постпредстве РФ при ЕС прокомментировали планы ЕК отказаться от энергоресурсов РФ
Общество
Минобороны РФ раскрыло архивные документы с подвигами отца президента Казахстана
Мир
Захарова указала на предвзятость ЮНЕСКО к российским СМИ
Мир
Матвиенко прокомментировала угрозы Зеленского в отношении зарубежных лидеров
Мир
Не менее 20 человек погибли при израильском обстреле школы в секторе Газа
Мир
Минобороны Индии сообщило о начале проведения операции «Синдур» против Пакистана
Общество
Москва помогла реконструировать более 2 тыс. объектов в Донецке и Луганске
Мир
Трамп заявил о готовности Индии отменить пошлины на товары из США
Новости компаний
Глава Группы «Россети» посетил ключевые питающие центры южных регионов России
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате ДТП с такси на юго-востоке Москвы
Спорт
«Трактор» обыграл «Динамо» и вышел в финал Кубка Гагарина
Мир
В Бельгии сообщили об отсрочке поставок Украине истребителей F-16
Политика
В Совфеде отреагировали на ночную попытку ВСУ атаковать дронами Москву
Армия
Вернувшиеся из плена российские военнослужащие приземлились в Подмосковье
Мир
Министр финансов США исключил возможность дефолта в стране
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье
Сюжет:

В МИД Омана сообщили о договоренности хуситов в Йемене и США о прекращении огня

Аль-Бусаиди: хуситы и США при посредничестве Омана договорились прекратить огонь
0
EN
Фото: REUTERS/Adel al-Khader
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене и США при посредничестве Султаната Оман договорились о прекращении огня и любых атак друг на друга. Об этом 6 мая сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

«После недавних обсуждений и контактов, проведенных Султанатом Оман с Соединенными Штатами и соответствующими властями в Сане, в Йеменской Республике, с целью деэскалации, усилия привели к соглашению о прекращении огня между двумя сторонами», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Министр иностранных дел Омана отметил, что в будущем ни одна из сторон не будет нападать на другую. Это обязательство включает запрет на атаки «Ансар Аллах» на американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивая свободу и бесперебойный поток международного торгового судоходства.

Несгибаемая доля: хуситы сохранили боеспособность после ударов США
Пойдет ли Вашингтон на наземную операцию в Йемене

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с премьером Канады Марком Карни 6 мая заявил, что США прекратят удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий. По словам главы государства, хуситы пообещали больше не атаковать коммерческие и военные суда в Красном море.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025