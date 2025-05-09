Вьетнамская компания до 2027 года получит 35% в Харьягинском СРП в России

Правительство РФ планирует передать 35% доли в Харьягинском нефтяном месторождении вьетнамской компании PetroVietnam. Об этом свидетельствует распоряжение, опубликованное 8 мая на официальном сайте правительства РФ.

Уточняется, что компания «Зарубежнефть» должна будет передать нефтяной компании из Вьетнама 50% от своей 70%-ой доли в Харьягинском соглашении о разделе продукции (СРП), за счет чего PetroVietnam станет владельцем доли, равной 35%.

В ответ на это вьетнамская организация должна будет передать российской фирме 49% в будущем СРП по разработке двух блоков 01/17 и 02/17, которые находятся во Вьетнаме.

Ожидается, что все необходимые процедуры должны завершиться к 31 декабря 2026 года. Ответственными за реализацию процессов межгосударственного соглашения назначены Минэнерго РФ и Министерство промышленности и торговли республики Вьетнам.

Соглашение нацелено на развитие и расширение деятельности двух государств в области добычи нефти и газа, уточняется в распоряжении.

Министерство энергетики РФ 24 апреля сообщило о начале обсуждений России и Вьетнама о возможности поставок российского сжиженного природного газа СПГ в рамках активизации энергодиалога двух стран. Глава Минэнерго России Роман Маршавин заявил, что обсуждаемые проекты направлены на долгосрочное взаимодействие.