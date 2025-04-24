Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
Мир
Минимум 10 человек погибли при обрушении шахты на востоке ДР Конго
Общество
В большинстве населенных пунктов Киржачского района восстановлено газоснабжение
Новости компаний
Структура под управлением РСХБ приобрела 50% бизнеса «Авито»
Политика
В Госдуме рассказали о возможном восстановлении ряда договоров с США
Мир
Додик предложил решить кризис в БиГ выдачей Шмидта сербской стороне
Мир
Трамп назвал Гарвард угрозой демократии
Мир
Лидер хуситов заявил о 16 атаках за неделю на Израиль и корабли США
Общество
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ленинградской области
Мир
Сейсмолог предрек новые подземные толчки в Турции после землетрясения
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика в Москве
Мир
Россия и Вьетнам обсудили возможность поставок российского СПГ
Общество
«Автопробег Победы» прошел на Поклонной горе в Москве
Общество
В ЛНР задержали экс-боевика украинского батальона «Айдар»
Мир
Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию
Общество
В Москве арестовали совершившего 25 лет назад убийство мужчину
Мир
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки

Россия и Вьетнам обсудили возможность поставок российского СПГ

0
EN
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия и Вьетнам обсудили возможность поставок российского СПГ в рамках активизации энергодиалога двух стран. Об этом 24 апреля сообщила апресс-служба Минэнерго РФ в Telegram-канале.

Как сообщают в пресс-службе, в ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в нефтегазовой сфере, в том числе согласование документов, позволяющих расширить сотрудничество.

Кроме того, страны рассмотрели возможность поставок российского СПГ во Вьетнам и активизацию энергодиалога в преддверии встречи президента России Владимира Путина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, которая запланирована на май 2025 года.

«Сделаем всё возможное, чтобы выйти на подписание необходимых документов перед встречей лидеров наших государств. Проекты, которые мы сейчас обсуждаем, направлены на долгосрочное взаимодействие, они задают вектор нашего сотрудничества на долгие годы вперёд», — заявил заместитель главы Минэнерго России Роман Маршавин.

Разрешить войти: РФ готовит отмену виз для туристов из Вьетнама и Малайзии
Как это повлияет на доступность курортов для наших путешественников

Ранее, 6 апреля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила высокую ценность связей с Ханоем для Москвы во время встречи с председателем национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Помимо этого, она рассказала об устойчивом росте взаимного товарооборота РФ и Вьетнама, а также развитие сотрудничества двух стран в сфере энергетики.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025