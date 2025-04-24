Россия и Вьетнам обсудили возможность поставок российского СПГ в рамках активизации энергодиалога двух стран. Об этом 24 апреля сообщила апресс-служба Минэнерго РФ в Telegram-канале.

Как сообщают в пресс-службе, в ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в нефтегазовой сфере, в том числе согласование документов, позволяющих расширить сотрудничество.

Кроме того, страны рассмотрели возможность поставок российского СПГ во Вьетнам и активизацию энергодиалога в преддверии встречи президента России Владимира Путина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, которая запланирована на май 2025 года.

«Сделаем всё возможное, чтобы выйти на подписание необходимых документов перед встречей лидеров наших государств. Проекты, которые мы сейчас обсуждаем, направлены на долгосрочное взаимодействие, они задают вектор нашего сотрудничества на долгие годы вперёд», — заявил заместитель главы Минэнерго России Роман Маршавин.

Ранее, 6 апреля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила высокую ценность связей с Ханоем для Москвы во время встречи с председателем национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Помимо этого, она рассказала об устойчивом росте взаимного товарооборота РФ и Вьетнама, а также развитие сотрудничества двух стран в сфере энергетики.