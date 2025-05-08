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Памятники погибшим в зоне СВО героям открыли в Саранске и Ковылкино в Мордовии

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Фото: РЕН ТВ
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Военнослужащим, которые погибли при исполнении своего долга в зоне проведения специальной военной операции (СВО), открыли памятники в Саранске и Ковылкино Республики Мордовии.

Саранский монумент, открытый на площади Победы, изображает бойца с автоматом в руке, за которым прячется ребенок. Над головой военнослужащего летят три аиста. На торжественной церемонии открытия этого памятника присутствовали кадеты, школьники, жены, дети и вдовы участников СВО, а также ветераны. Военнослужащие также возложили к памятнику цветы.

«Мы приняли решение и памятник теперь у нас есть. Теперь нашим, скажем, и воинам, и женам, и вдовам есть куда подойти и поклониться», — заявил ветеран боевых действий Юрий Полобичев.

Мемориал в Ковылкино состоит из памятных табличек с именами павших в зоне СВО военнослужащих, а его основной частью является мраморный монумент с изображенным солдатом.

На церемонию открытия были приглашены кадеты и военнослужащие, которые зажгли рядом с новой достопримечательностью вечный огонь. На мероприятии также выступил глава Республики Мордовия Артем Здунов.

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