Военнослужащие группировки войск «Восток» отреставрировали мемориал павшим в Великой Отечественной войне (ВОВ) солдатам в одном из освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 8 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Восстанавливаем памятник, установленный на братской могиле павших во время нашествия немецких оккупантов», — рассказал военнослужащий Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Башкир.

По его словам, культурное наследие должно существовать, чтобы люди помнили о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Он добавил, что местные люди не отказываются от помощи военнослужащих и по возможности оказывают им свою поддержку.

Кроме того, российские военнослужащие убрались на территории братской могилы и планируют ее покрасить.

Монумент, установленный еще в советское время, пострадал в результате обстрелов боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря российским военнослужащим его удалось восстановить, отметили в ведомстве.

7 мая сообщалось, что в Луганске связисты группировки войск «Центр» в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ поздравили ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Военнослужащие вручили цветы и памятные подарки. Особую атмосферу создали двое гитаристов, которые исполнили для фронтовиков несколько военных песен прямо у них дома.