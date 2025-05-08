Росавиация ожидает стабилизации рейсов иностранных авиакомпаний в ближайшее время

Стабилизация рейсов иностраннвх авиакомпаний из-за задержек в российских аэропортах ожидается в ближайшее время. Об этом 8 мая сообщили в Росавиации.

«В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний», — уточнили в компании.

Отмечается, что это в том числе касается авиакомпании Turkish Airlines.

Уточняется, что с учетом ситуации с расписанием рейсов в аэропортах Московского региона отменили ранее введенный NOTAM на ограничение использования петербургского Пулково в качестве запасного аэропорта.

Ранее в этот день Turkish Airlines отменила все рейсы в РФ, передал «РИА Новости» осведомленный источник. Уточнялось, что это касается авиарейсов из таких городов, как Анталья, Даламан и Бодрум. Так, в Москву и Санкт-Петербург отменили не менее 16 рейсов.

Ночью 8 мая представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что из 186 самолетов, которые совершили посадки 6 и 7 мая на запасных аэродромах, 165 уже прилетели в пункты назначения. По его словам, Минтранс совместно с Росавиацией продолжили контролировать работу гражданской авиации.