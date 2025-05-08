Росавиация сообщила о вылете 165 самолетов в аэропорты назначения

Из 186 самолетов, которые совершили посадки 6 и 7 мая на запасных аэродромах, 165 уже прилетели в пункты назначения. Об этом 8 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6–7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов», — говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.

Он уточнил, что Министерство транспорта совместно с Росавиацией продолжают контролировать работу гражданской авиации.

Кореняко 7 мая сообщил о том, что временные ограничения вводились в аэропортах Самары и Калуги. Позже представитель Росавиации заявил, что ограничения в калужском Грабцево и самарском Курумоч сняли.