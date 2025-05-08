В Кремле началась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина

В Кремле началась церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина.

Российский лидер назвал Си Цзиньпина дорогим другом и заявил, что рад встретиться с ним. Он также поблагодарил китайского коллегу за решение разделить с РФ празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

«Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин заявил о намерении обменяться с председателем КНР мнениями по всему комплексу отношений.

Накануне Си Цзиньпин заявил, что его встреча с Путиным придаст мощный импульс развитию отношений между государствами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утром 8 мая сообщил, что переговоры глав КНР и РФ пройдут в узком составе. По его словам, сначала состоятся переговоры между делегациями, а после — встреча один на один. Песков уточнил, что у Путина и Си Цзиньпина запланированы отдельное чаепитие и ланч.