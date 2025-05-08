В Кремле рассказали о деталях будущих переговоров Путина и Си Цзиньпина
Предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут длительными. Об этом 8 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, беседа будет проходить в узком составе. Изначально пройдут переговоры между делегациями РФ и Китая, а после на отдельной встрече общаться будут лидеры государств.
«Отдельно лидеры — у них будет отдельное чаепитие, отдельный ланч. Поэтому это будет длительное общение в разном составе, в том числе и один на один, конечно», — заявил Песков в ходе беседы с журналистом «Россия 1» Павлом Зарубиным.
Председатель КНР Си Цзиньпин 7 мая сообщил о том, что встреча лидеров Китая и России придаст мощный импульс развитию отношений между двумя странами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 мая сообщила о том, что лидеры двух стран в ходе предстоящей встречи подпишут солидный пакет документов. Кроме того, дипломат назвала визит председателя КНР одним из центральных событий российско-китайских отношений в этом году.