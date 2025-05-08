Три человека пострадали при наезде авто на толпу болельщиков ФК ПСЖ в Париже
Неподалеку от Елисейских Полей в Париже автомобиль въехал в толпу людей, праздновавших победу футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом 8 мая сообщила газета Le Parisien.
«По данным префектуры полиции Парижа, по меньшей мере трое болельщиков были доставлены в отделение неотложной помощи», — говорится в материале.
Отмечается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии, двое других — в относительно тяжелом.
По данным газеты, после произошедшего десятки болельщиков побежали за автомобилем. Впоследствии транспортное средство нашли сгоревшим всего в нескольких метрах от места инцидента.
В результате полиция арестовала 43 человека, передает Le Parisien. К текущему моменту не известно, удалось ли задержать водителя автомобиля. Причина наезда на толпу также не установлена.
Полиция Штутгарта в Германии 2 мая сообщила о по меньшей мере трех пострадавших в результате наезда автомобиля на группу пешеходов. Согласно заявлению, водителя задержали.