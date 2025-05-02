При наезде автомобиля на толпу в Штутгарте пострадали как минимум три человека
В центре Штутгарта в Германии автомобиль наехал на группу пешеходов, пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщило местное издание Leipziger Zeitung со ссылкой на городскую полицию.
По информации полиции, водитель задержан. На месте работают экстренные службы, включая полицейских и бригады скорой помощи.
Над районом происшествия кружит вертолет.
30 апреля автомобиль наехал на толпу в центре Копенгагена. Авария произошла после того, как пожилой мужчина не справился с управлением и въехал в летнюю веранду кафе. В результате происшествия пострадали 11 человек.