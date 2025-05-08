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Нутрициолог рассказала о влиянии диет на ментальное здоровье

Шитикова: строгое соблюдение правил питания может привести к изоляции человека
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Соблюдение строгих ограничений в питании часто имеет негативные физические последствия: набор веса, ухудшение здоровья и ментального состояния. Бренд-шеф и нутрициолог justfood, сервиса доставки здорового питания по подписке, Марина Шитикова в беседе с «Известиями» 8 мая рассказала о возможных последствиях диет.

Некоторые диеты, уча полагаться только на правила и стандарты, вызывают у человека недоверие к себе, так как при этом он игнорирует природные сигналы собственного тела. Таким образом, вместо того чтобы довериться своим ощущениям, последователь диеты начинает следовать чужим рекомендациям.

«Если не отслеживать ощущения, когда пришло время есть или когда остановиться, то можно утратить понимание своих желаний и в других сферах жизни. Отстраненность от собственных чувств мешает выстроить здоровую жизнь, в которой действительно хочется существовать», — отметила нутрициолог.

Также при строгом соблюдении правил питания постепенно формируется убеждение, что, пока результат в похудении не будет достигнут, нужно ограничить социальную жизнь, что приводит к изоляции человека и недостатку общения с внешним миром. Изоляция возникает из опасности «сорваться» на вредную еду во время встреч, при этом отсутствие коммуникации с людьми повышает риск депрессии, предупредила диетолог.

Игнорирование сигналов тела и отсутствие естественного чувства голода могут привести к расстройству пищевого поведения (РПП). Такой диагноз впоследствии будет очень сложно корректировать без помощи специалистов, считает Шитикова. Также результатом диет часто может быть нервный срыв. Это формирует разочарование в себе, понижает самооценку человека и веру в собственные силы.

«Нужно помнить, что баланс важен как в еде, так и в жизни. Умение слушать свое тело, активный образ жизни и отсутствие чрезмерных требований к себе приведут к цели без негативного влияния на ментальное и физическое состояние», — заявила эксперт.

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4 мая врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала «Известиям», что жесткие ограничения в питании могут привести к серьезным нарушениям в работе организма, а не к желаемой стройности. Так, исключение углеводов лишает тело основного источника энергии, что проявляется слабостью, раздражительностью и даже проблемами с сердечно-сосудистой системой и почками, сообщила она.

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