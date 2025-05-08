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В Роскачестве предупредили о росте случаев мошенничества с сим-боксами
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В Роскачестве предупредили о росте случаев мошенничества с сим-боксами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В последнее время в интернете всё чаще появляются публикации о росте случаев мошенничества с применением сим-боксов. Об этом 8 мая «Известиям» сообщили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Сим-бокс представляет собой устройство, которое обеспечивает удаленный доступ к объединенному числу сим-карт. Благодаря этому злоумышленники могут звонить и отправлять сообщения неограниченному количеству абонентов, рассказали в ведомстве. По их данным, комплекс активно использует большая часть мошеннических call-центров.

Уточняется, что мошенники представляются сотрудниками интернет-провайдеров и предлагают заработок за «тестирование оборудования» с целью улучшения связи, однако в действительности ищут подставных лиц для установки сим-боксов для обхода блокировки и обслуживания зарубежных call-центров. Кроме того, мошенники выплачивают потенциальным жертвам небольшую сумму с целью отвести от себя подозрения.

«Преступные группировки получают активированные сим-карты нелегально, приобретая их, как правило, у коррумпированных сотрудников салонов связи и других людей, имеющих доступ к нелегальной активации. Эти предложения пользуются постоянным спросом в «даркнете», где процветает торговля подобными услугами. Цены на активированные сим-карты невысоки и обычно составляют до 500 рублей за штуку», — поделился руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

В Роскачестве призвали россиян оставаться бдительными и не гнаться за легким заработком, в частности, в цифровой сфере.

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Сотрудники ФСБ России и управления ведомства по Владимирской области 5 мая задержали членов преступного сообщества, которые помогали телефонным мошенникам осуществлять противоправные действия по всей территории страны с использованием большого числа сим-карт. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе»), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 207 УК РФ («Пособничество заведомо ложному сообщению об акте терроризма»).

С 1 апреля на портале «Госуслуги» начал работать сервис, позволяющий россиянам проверить все сим-карты, оформленные на их имя. Новый инструмент поможет выявить неучтенные номера, которые могут использовать мошенники.

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