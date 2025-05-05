ФСБ задержала во Владимирской области пособников телефонных мошенников

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и управления ведомства по Владимирской области задержали членов преступного сообщества, которые помогали телефонным мошенникам осуществлять противоправные действия по всей территории страны с использованием большого числа сим-карт. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Установлено, что с сентября минувшего года по март текущего на территории Москвы, а также Московской и Владимирской областей задержанные обеспечивали работу сим-боксов, которые позволяли использовать большое число сим-карт. Таким образом совершались массовые обзвоны жителей различных регионов страны с целью хищения средств в крупном и особо крупном размерах. Кроме того, злоумышленники отправляли фейковые сообщения о минировании зданий.

«<…> расследуются уголовные дела в отношении десяти членов преступного сообщества, которым в зависимости от роли каждого инкриминируются преступления, предусмотренные чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе»), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 207 УК РФ («Пособничество заведомо ложному сообщению об акте терроризма»)», — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Им избрали меры пресечения. Отмечается, что в ходе обысков на территории различных регионов РФ были изъяты мобильные телефоны, 23 сим-бокса, свыше 1 тыс. сим-карт, деньги и электронные устройства с информацией. Также фигурантов проверяют на причастность к мошенничеству в особо крупном размере.

По данным ведомства, преступное сообщество создал россиянин 1993 года рождения, находясь за пределами государства. Его объявили в международный розыск. По имеющейся информации, в настоящее время мужчина находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Ему заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

На текущий момент следователи продолжают оперативно-разыскные мероприятия, собирают доказательства и проводят действия, направленные на установление других соучастников.

В управлении ФСБ по Челябинской области 29 апреля сообщили «Известиям» о задержании участника межрегиональной преступной группы, пытавшегося выманить у местной жительницы более 30 млн рублей. Установлено, что в апреле ОПГ ввела женщину в заблуждение, побудила снять с банковского счета деньги и передать средства через посредника. Сотрудники ФСБ смогли предотвратить хищение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России («Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой»).