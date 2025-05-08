В Госдуме напомнили об индексации военных пенсий в октябре

Российским военным пенсионерам в октябре увеличат размер пенсии на 4,5%. Об этом 8 мая напомнила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

«С 1 октября планируется увеличение военных пенсий на 4,5%», — сказала Бессараб в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, индексация затронет всех пенсионеров силовых структур.

Бессараб 7 мая рассказала о том, как работающие пенсионеры могут увеличить свою пенсию. Она указала на то, что в России, по разным оценкам, сейчас свыше 7,5 млн работающих пенсионеров, которые имеют возможность получать пенсию и продолжать работать. Кроме того, добавила депутат, они могут продолжать трудиться и отложить получение пенсии, например, на пять лет. Во втором случае произойдет увеличение пенсии до 40%.