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Мерц назвал юридически закрытым вопрос о репарациях Польше

Мерц: вопрос о репарациях Польше для правительства ФРГ юридически закрыт
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Фото: Global Look Press/Wolfram Steinberg
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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 8 мая заявил, что вопрос о репарациях Польше за преступления национал-социалистов во время Второй мировой войны в правительстве Германии юридически закрыт.

«Юридические вопросы, связанные с возможными репарациями, решены, но это не значит, что мы не можем говорить о совместных проектах и ​​общих идеях о том, как мы видим совместное будущее», — подчеркнул канцлер.

Мерц отметил, что для поддержания безопасности всего Евросоюза входящим в него странам просто необходимо быть вместе, чтобы ощутить поддержку и найти укрытие от внешних угроз.

Он также обозначил свою персональную позицию по вопросам о долговых обязательствах перед другими государствами. Канцлер ФРГ подчеркнул, что постарается приложить все усилия для нормализации и гармонизации процессов, протекающих в европейском альянсе.

К чему приведет избрание Мерца канцлером лишь со второй попытки? Разбор

Премьер-министр Польши Дональд Туск 7 мая заявил, что в Варшаве больше не намерены требовать от Берлина денежных компенсаций за причиненный во время нацистской оккупации ущерб. Он отметил, что на данный момент перед двумя европейскими державами стоят новые задачи, касающиеся заключения двусторонних договоров и обеспечения общеевропейской безопасности.

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