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Премьер-министр Польши отказался добиваться репараций от ФРГ

Туск заявил, что Польша не будет требовать репараций от ФРГ
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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Польша больше не намерена требовать от Германии денежных компенсаций за причиненный во время нацистской оккупации ущерб. Об этом 7 мая в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Решение о репарациях было принято в коммунистические времена, мы тогда не могли ничего сказать, не мы решали. Компенсировала ли Германия потери Второй мировой войны? Нет. Конечно же, нет. Я историк и могу говорить часами, как выглядит этот счет, и он никогда не был оплачен», — сказал польский лидер в рамках своего выступления, трансляция которого велась на правительственном YouTube-канале.

Однако Туск подчеркнул, что Польша «больше не будет просить» репарации со стороны ФРГ. Он отметил, что на данный момент перед двумя европейскими державами стоят новые задачи, касающиеся заключения двусторонних договоров и обеспечения общеевропейской безопасности, в том числе и от угрозы якобы со стороны России.

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский в августе 2024 года назвал условие, при котором можно было бы отказаться от репараций. Политик предложил германской стороне сделать видимый шаг навстречу совместному будущему двух государств в виде инвестиций в минобороны Польши.

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