В Госдуме назвали причину желания Киева ввести длительное перемирие

Киев хочет приостановить украинский конфликт на 30 дней с целью восстановления армии и получения финансирования от западных союзников в «удвоенном объеме». Об этом 8 мая заявил «Известиям» депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.

«Нам прекрасно известно, для чего Киев использует длительные перемирия, подобные договоренностям Минска или Минска-2. Украинская армия просто отдыхает, перегруппировывается и усиленно готовится к новым боям с Россией», — отметил он.

Журавлев отметил, что длительный перерыв позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому «собрать в кулак собственные войска». Кроме того, депутат обратил внимание на то, что Россия, в случае принятия такого предложения, должна быть уверена в возможности Вооруженных сил (ВС) РФ повысить свою боеспособность к моменту окончания перемирия.

«Если и соглашаться на подобное, то нужно быть на 100% уверенным, что наша армия за то же самое время сумеет повысить свою мощь многократно и обновленной вернуться к боевым действиям. Мы ведь по-прежнему имеем в виду, что добиться нужно полного и безоговорочного разгрома противника», — заключил он.

Специальный посланник американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог 6 мая сообщил о том, что киевские власти хотят приостановки боевых действий по текущим линиям боевого соприкосновения и готовы на установление 30-километровой демилитаризованной зоны на границе с Россией. Он добавил, что Украина также согласна на «всеобъемлющее перемирие» по меньшей мере на 30 дней.