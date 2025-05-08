Реклама
Прямой эфир
Армия
Объявленное Путиным перемирие в честь 80-й годовщины Победы вступило в силу
Происшествия
Средства ПВО отразили попытку еще пяти БПЛА атаковать Москву
Мир
Белоусов заявил о плане РФ и Абхазии сформировать общее пространство обороны
Мир
Мерц попросил представителей США не вмешиваться во внутреннюю политику ФРГ
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Мир
Президент Эфиопии примет участие в параде Победы в Москве 9 мая
Мир
В Ватикане не смогли с первого раза избрать нового папу римского
Мир
Путин заявил об успешном развитии сотрудничества России и Китая в медиасфере
Мир
Адвокат Гуцул рассказал о возможном продлении домашнего ареста башкана
Мир
Путин назвал укрепление связей с Африкой одним из приоритетов внешней политики РФ
Мир
В посольстве РФ рассказали об участии Зеленского в саммите в Норвегии
Мир
США просили Украину принимать депортированных из страны мигрантов
Общество
В России хотят запретить продажу рамок для автономеров с нецензурными надписями
Мир
Венесуэла продолжает работать над присоединением к БРИКС
Происшествия
Силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву БПЛА
Происшествия
Губернатор Авдеев сообщил о падении БПЛА во Владимирской области
Мир
Фицо обвинил Эстонию в попытке сорвать его визит в Москву
Сюжет:

В Госдуме назвали причину желания Киева ввести длительное перемирие

Журавлев: Киев хочет ввести длительное перемирие, чтобы восстановить армию
0
EN
Фото: Global Look Press/Hennadii Minchenko
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Киев хочет приостановить украинский конфликт на 30 дней с целью восстановления армии и получения финансирования от западных союзников в «удвоенном объеме». Об этом 8 мая заявил «Известиям» депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.

«Нам прекрасно известно, для чего Киев использует длительные перемирия, подобные договоренностям Минска или Минска-2. Украинская армия просто отдыхает, перегруппировывается и усиленно готовится к новым боям с Россией», — отметил он.

Журавлев отметил, что длительный перерыв позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому «собрать в кулак собственные войска». Кроме того, депутат обратил внимание на то, что Россия, в случае принятия такого предложения, должна быть уверена в возможности Вооруженных сил (ВС) РФ повысить свою боеспособность к моменту окончания перемирия.

«Если и соглашаться на подобное, то нужно быть на 100% уверенным, что наша армия за то же самое время сумеет повысить свою мощь многократно и обновленной вернуться к боевым действиям. Мы ведь по-прежнему имеем в виду, что добиться нужно полного и безоговорочного разгрома противника», — заключил он.

Неконтактные лица: Москва не видит готовности Киева к реальным переговорам
Возможно ли возобновление прямого диалога России и Украины

Специальный посланник американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог 6 мая сообщил о том, что киевские власти хотят приостановки боевых действий по текущим линиям боевого соприкосновения и готовы на установление 30-километровой демилитаризованной зоны на границе с Россией. Он добавил, что Украина также согласна на «всеобъемлющее перемирие» по меньшей мере на 30 дней.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025