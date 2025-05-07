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Келлог заявил о желании Киева создать демилитаризованную зону на 30 км

Келлог: Киев хочет создать 30-километровую демилитаризованную зону
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Фото: Global Look Press/Friedemann Kohler
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Киевские власти хотят приостановки боевых действий по текущим линиям боевого соприкосновения и готовы на установление 30-километровой демилитаризованной зоны на границе с Россией. Об этом 6 мая сообщил специальный посланник американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог.

«Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим позициям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону», — заявил спецпосланник в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Киев готов установить границы на 15 км со своей стороны и ожидает, что США смогут уговорить РФ сделать то же самое со своей стороны. Келлог добавил, что Украина также согласна на «всеобъемлющее перемирие» по меньшей мере на 30 дней с возможностью продлить его.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил о том, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории свидетельствуют о позиции Киева, ориентированной на продолжение конфликта. Он напомнил, что инициатива президента России Владимира Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна.

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