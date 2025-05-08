В Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар на площади 300 кв. м
В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание ангара на площади 300 кв. м. Об этом 7 мая сообщило Главное городское управление МЧС России.
«В 19:59 поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, дорога на Металлострой, дом 5, литера АЗ. В ангаре происходило горение на площади 300 кв. м. В 20:22 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в 22:45 сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, поэтому они отказались от дополнительного номера 1-БИС. В ликвидации возгорания участвуют 30 человек личного состава ведомства и шесть единиц техники. Сообщения о пострадавших пока не поступали.
В Уфе 7 мая произошло возгорание в административном здании. Отмечалось, что сотрудники МЧС потушили его на площади 800 кв. м с помощью 65 человек и 20 единиц техники. Уточнялось, что в процессе ликвидации пожара вертолетом было сброшено около 30 т воды.