Пожар в административном здании Уфы ликвидировали

В Уфе ликвидировали пожар в административном здании. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что возгорание было потушено на площади 800 кв. м. В ведомстве уточнили, что в процессе ликвидации пожара вертолетом было сброшено около 30 т воды.

Пострадавших в ходе происшествия нет.

Возгорание в административном здании произошло ранее в этот день. Отмечалось, что для тушения возгорания были задействованы 65 человек и 20 единиц техники.