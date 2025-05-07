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Глава Темрюкского района сообщил о двух сбитых ракетах ВСУ в районе Тамани

Глава Темрюкского района: силами ПВО сбиты две ракеты ВСУ, повреждены 17 домов
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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе станицы Тамань. Об этом 7 мая сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

«В районе станицы Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ, в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Он уточнил, что ущерб был нанесен 16 частным и одному многоквартирному домам. Специалисты зафиксировали повреждения остекления и фасадных элементов зданий.

Гражданам пострадавших домов оказывается вся необходимая помощь, дополнил Бабенков.

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 7 мая сообщил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ упал в Александровском районе региона. Тогда частично пострадали забор из сетки-рабицы и поленница.

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