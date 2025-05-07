Временные ограничения на работу сняли в самарском аэропорту Курумоч

В аэропорту Самары сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом 7 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Самара (Курумоч) в 23:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Он уточнил, что эти ограничения были введены, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

В этот же день Кореняко сообщил, что временные ограничения на прием и отправку рейсов ввели в самарском аэропорту Курумоч в 21:30 мск.