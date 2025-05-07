Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары

Временные ограничения на прием и отправку рейсов ввели в самарском аэропорту Курумоч. Об этом 7 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал он своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения ввели в 21:30 мск.

7 мая в течение дня временные ограничения коснулись работы сразу нескольких аэропортов: в частности, меры вводились в Калуге, Иваново и Ярославле, а также в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.