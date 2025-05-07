Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще двух украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом 7 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в этот день Собянин уже сообщал об уничтожении летевшего в сторону Москвы беспилотника.
Тогда же день губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил об отражении попытки атаки дрона и призвал граждан в случае обнаружения обломков обратиться в экстренные службы.