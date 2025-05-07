Российские средства ПВО сбили летевший в сторону Москвы БПЛА

Силами противовоздушных средств (ПВО) Минобороны России была отражена атака беспилотника (БПЛА), который направлялся в сторону Москвы. Об этом 7 мая заявил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на месте падения обломков от дронов на данный момент работают сотрудники специальных служб.

Ранее в этот день губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил об отражении попытки атаки дрона и призвал граждан в случае обнаружения обломков обратиться в экстренные службы.