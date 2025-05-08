Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Динамо» (Махачкала) – «Зенит», ЦСКА – «Краснодар», «Динамо» (Москва) – «Спартак»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Игроки ФК ЦСКА

Всего три тура осталось до финиша сезона в РПЛ, а интрига в борьбе за медали по-прежнему жива. Поэтому в ближайшие выходные в рамках 28-го тура чемпионата России наиболее интересны три матча. Центральный из них — визит лидирующего «Краснодара» к идущему третьим московскому ЦСКА. Если «быки» выиграют, то уже в конце следующей недели могут обеспечить себе чемпионство. Впрочем, и победа над армейцами может им принести золото уже в ближайшую субботу, если в этот же день идущий вторым петербургский «Зенит» проиграет в гостях крайне неуступчивому махачкалинскому «Динамо». Впрочем, для ЦСКА матч с «Краснодаром» тоже важен. Красно-синим надо удерживать свое третье место, на которое также претендуют московские «Динамо» и «Спартак» — эти два клуба сыграют друг против друга в ближайшее воскресенье.

10 мая: 17:00, «Анжи Арена» (Махачкала); 19:30, «ВЭБ Арена» (Москва). 11 мая, 19:30, «ВТБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Турниры «Мастерс» и WTA-1000 в Риме

Фото: REUTERS/Angelika Warmuth Екатерина Александрова

Очередные крупные турниры начались на этой неделе в столице Италии. Речь о мужском «Мастерсе» и женском WTA-1000. Камила Рахимова, Полина Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова и Анастасия Потапова начали свои выступления с побед в первом круге и выхода во второй. Помимо них дальше со второго круга (1/32 финала) стартуют Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Анна Калинская. У мужчин с этой же стадии в дело вступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. К концу недели должны определиться первые четвертьфиналисты.

8–11 мая, 12:00 – 18:00, стадион «Форо Италико» (Рим, Италия). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Хоккей

«Тур сборной – 2025». Белоруссия – Россия

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Традиционный для майских праздников последних лет тур сборной России по хоккею закончится 8 мая матчем в Минске между нашими и белорусами. И, к удивлению многих, в этом году все три очных матча против России сборной Белоруссии удалось выиграть — один раз в Астане и дважды в Тольятти. Теперь наши попытаются поквитаться хотя бы за одно из поражений, чтобы на позитивной ноте завершить этот тур и отправить хоккеистов в отпуск.

8 мая, 19:30, «Минск Арена» (Минск, Белоруссия). Прямая трансляция на «Матч Страна»

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Полуфиналы

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

В главном российском клубном баскетбольном турнире в самом разгаре борьба за выход в финал плей-офф. В четверг второй матч пройдет в серии московского ЦСКА и казанского УНИКСа. Первую игру дома выиграли армейцы. Теперь они попытаются повторить свой успех в родных стенах, чтобы в начале следующей недели с комфортным преимуществом ехать в столицу Татарстана на третью и четвертую встречу. А в воскресенье краснодарский «Локомотив-Кубань» примет дома петербургский «Зенит» в третьем матче серии между этими командами.

8 мая, 17:00, «Мегаспорт» (Москва). 11 мая, 14:00, «Баскет Холл» (Краснодар). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Хоккей

Кубок Стэнли. Второй раунд. Пятые и шестые матчи

Фото: REUTERS/Marc DesRosiers Игроки ХК «Торонто Мейпл Лифс»

В плей-офф НХЛ в самом разгаре второй раунд, по итогам которого определятся все полуфиналисты Кубка Стэнли. В ночь на четверг «Торонто Мейпл Лифс» сыграет второй матч с действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой Пантерз». Два дня спустя они же проведут третий матч, а в ночь на понедельник — четвертый. Пока «Торонто» ведет в серии 1:0. В ночь на четверг также начнется серия между «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз». К концу недели они проведут еще два матча. В ночь на 9 и 11 мая пройдут второй и третий матчи серий «Вашингтон Кэпиталз» – «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» – «Эдмонтон Ойлерз». Первые матчи выиграли «Каролина» и «Эдмонтон».

8 мая: 02:00, Scotiabank Arena (Торонто, Канада); 04:30, Canada Life Centre (Виннипег, Канада). 9 мая: 02:00, Capital One Arena (Вашингтон, США); 04:30, T-Mobile Arena (Парадайс, США), 10 мая: 02:00, Amerant Bank Arena (Санрайз, США); 04:30, Canada Life Centre (Виннипег, Канада). 11 мая: 01:00, Lenovo Center (Роли, США); 04:30, арена Rogers Place (Эдмонтон, Канада); 23:30, American Airlines Center (Даллас, США). 12 мая: 02:30, Amerant Bank Arena (Санрайз, США)