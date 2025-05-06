Римская борьба: теннисисты вступают в сражение за Italian Open

В Риме начинается решающая проверка топ-теннисистов перед главным грунтовым турниром сезона «Ролан Гаррос». Россияне четыре раза выигрывали супертурниры в итальянской столице. Трижды это делала Мария Шарапова, а в 2022 году Рим покорился Даниилу Медведеву. В этом году Даниил только 10-й сеяный, а последние его результаты вряд ли позволяют надеяться на повторение того триумфа. Чуть больше шансов на успешное выступление у наших девушек. Главные надежды на Мирру Андрееву и Екатерину Александрову, которые по-прежнему идут в топ-8 в чемпионской гонке ATP. Также удивить может Анна Калинская, которая выиграла супертурнир в Мадриде в парном разряде.

Успех Анны

Финал парного разряда в испанской столице получился выгодным для российских болельщиков — независимо от исхода трофей парного разряда уехал бы в нашу страну. Правда, равной борьбы ждать было трудно — девушки по-разному дошли до решающего матча. Пара Сорана Кирстя/Анна Калинская в полуфинале уверенно обыграла Си Сувэй из Тайваня и Елену Остапенко из Латвии — 7:6 (7:2), 6:4. А вот Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс выступили не так убедительно против дуэта Виктории Азаренко (Белоруссия) и Эшлин Крюгер (США) — 4:6, 6:4, 10:8.

Тем не менее в финале все прошлые встречи забылись. Первая партия продлилась 1 час 12 минут и завершилась на плотном тай-брейке (12:10 в пользу Мертенс/Кудерметовой). По ходу напряженного тай-брейка случился неприятный инцидент — догоняя мяч в одном из моментов, Калинская жестко упала на грунт. Россиянка не только испачкалась, но, по-видимому, больно ушибла колено и получила ссадину. Ненадолго появились опасения, что она не сможет продолжить встречу, однако Анне наложили два пластыря, после чего она вышла на корт.

Второй сет для пары Калинской и Кирсти пошел совсем иначе. Хотя они отдали начало (Кудерметова и Мертенс выиграли свою подачу и следом оформили брейк), дальше российско-румынский дуэт полностью перехватил инициативу. Анна и Сорана забрали шесть геймов подряд, причем четыре из них — под ноль. Так через 40 минут игра ушла в супертай-брейк.

В нем все пошло чуть спокойнее. Дуэты были точны на подачах, за первые 11 розыгрышей лишь раз упустили свое — «отличились» Калинская и Кирстя. Но чуть позднее начался обмен ошибками, лишь усилившийся по мере приближения к искомым 10 очкам. Тогда же началась и самая упорная борьба — подачи на матч по очереди не удались у обоих дуэтов.

Всё изменилось, когда обе пары добрались до десяти. Российско-румынская пара при 9:10 ушла от поражения, а следом забрала три розыгрыша подряд. Кудерметова и Мертенс ничего не смогли противопоставить мощному камбэку Анны и Сораны. Для 26-летней Калинской этот парный титул стал первым в сезоне и третьим в карьере.

Формирование сеток

В Риме Анна попала в число сеяных (28) и пропустит первый круг. В прошлом году она вылетела в 1/16 финала и в этом может сыграть без особого давления с точки зрения защиты очков. Также из россиянок в основной сетке точно сыграют Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова и Людмила Самсонова.

Соперников по первому кругу уже узнали Потапова (сыграет с украинкой Даяной Ястремской), Павлюченкова (Кэти Бултер из Великобритании) и Вероника Кудерметова (Лукреция Стефанини из Италии).

Победительницей турнира в 2024 году стала полька Ига Свентек, победившая в финале белоруску Арину Соболенко (6:2, 6:3). В этом году Арина и Ига вновь первая и вторая сеяные.

В мужской сетке из россиян сыграют Даниил Медведев (сеяный под 10-м номером, попал в одну четверть с Александром Зверевым), Андрей Рублев (16-й, во втором круге сыграет с Фабианом Марожаном или Жоао Фонсекой), Карен Хачанов (23-й, поборется с Лоренцо Сонего или квалифаером) и Роман Сафиуллин (в первом круге встретится с Александром Бубликом). После трехмесячной дисквалификации за допинг на корт вернется первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Турнир «Мастерс» в Риме пройдет с 7 по 18 мая. Действующий чемпион — немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл чилийца Николаса Харри.