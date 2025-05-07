Минпросвещения установило нормы часов для работы педагогов

Министерство просвещения РФ обозначило нормы часов работы для педагогов за ставку заработной платы. Об этом 7 мая говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что, согласно инициативе, старшим воспитателям детсадов, психологам, библиотекарям, социальным педагогам, методистам и старшим методистам следует установить 36-часовую рабочую неделю.

При этом по 20 часов в неделю отведено логопедам и дефектологам, по 25 часов — воспитателям, которые преподают детям с ограниченными возможностями, по 30 часов — инструкторам по физкультуре и сотрудникам, работающим в интернате.

Отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее, 28 апреля, глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что министерство в приказе зафиксировало нагрузку на педагогов учебных заведений, превышающую максимальные показатели.