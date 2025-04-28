Минпросвещения зафиксировало максимальную нагрузку на педагогов в приказе

Министерство просвещения РФ в приказе зафиксировало нагрузку на педагогов учебных заведений, превышающую максимальные показатели. Об этом 28 апреля сообщил глава министерства Сергей Кравцов на заседании Совета законодателей РФ.

«Сегодня мы нормируем в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — пять-шесть уроков, не больше», — приводит его слова ТАСС.

Кравцов подчеркнул, что для решения данного вопроса необходимы изменения в действующее законодательство. При этом он уточнил, что в учебные заведения уже были направлены типовые рекомендации по штатному расписанию, однако эти меры требуют проработки.

В январе профсоюз «Учитель» выступил с предложением в Минпросвещения, что учебная нагрузка учителя более 18 часов в неделю или работа соцпедагогов и воспитателей свыше 36 часов должны оплачиваться как сверхурочные. Отмечалось, что на федеральном уровне также необходимо повышать гарантии оплаты труда в виде ставок заработной платы, чтобы люди шли работать в школы.