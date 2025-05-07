Александра Харламова назначили генеральным директором ХК «Лада»

Александр Харламов назначен генеральным директором тольяттинского хоккейного клуба (ХК) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада». Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе клуба на сайте.

«Сегодня, 7 мая, в должности генерального директора клуба утвержден Александр Харламов», — говорится в сообщении.

С февраля 2025 года должность занимал Игорь Поваров.

Отмечается, что Харламов занимал аналогичную должность в нижегородском клубе «Торпедо» с 2019 года, до этого работал в руководстве ЦСКА.

Ранее, 30 апреля, Александр Харламов покинул пост генерального директора нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» в связи с завершением срока контракта. Он выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, правительству региона, партнерам, тренерам, игрокам и сотрудникам клуба, а также болельщикам. «Торпедо», в свою очередь, поблагодарил руководителя за вклад в развитие клуба.