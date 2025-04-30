Александр Харламов покинул пост гендиректора ХК «Торпедо»

Александр Харламов покинул пост генерального директора нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» в связи с завершением срока контракта. Об этом 30 апреля сообщили на сайте клуба.

«Для меня была огромная честь быть частью команды профессионалов, которая работала на благо клуба и всей хоккейной семьи Нижнего Новгорода. Мы прошли через многое — и сумели не просто выжить, а стать сильнее. <...> Нижний Новгород заслуживает больших побед — и я верю, что они обязательно придут. Благодарю всех за доверие и поддержку на этом пути, и желаю клубу побед и новых достижений», — отметил он.

Уходящий гендиректор также выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, правительству региона, партнерам, тренерам, игрокам и сотрудникам клуба, а также болельщикам. «Торпедо», в свою очередь, поблагодарил руководителя за вклад в развитие клуба.

Харламов занимал пост генерального директора «Торпедо» с 2019 года. По его руководством у клуба выросли собственные доходы, произошло возрождение команды Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Торпедо-Горький». Кроме того, под руководством Харламова нижегородский клуб смог стать лауреатом большого числа спортивных премий.

Накануне хоккейный клуб ЦСКА прекратил сотрудничество с тренерским штабом во главе с Ильей Воробьевым. В пресс-службе ХК уточнили, что решение было принято в связи с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой на сезон-2024/25 чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).