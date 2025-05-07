Пашинян заявил о нежелании Армении отказываться от развития отношений с РФ

Армения не собирается выстраивать контакты с Западом, при этом усугубив отношения с Россией. Об этом 7 мая сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Армения руководствуется сбалансированной внешней политикой, которая не предусматривает выстраивания связей с одними государствами за счет ухудшения отношений с другими.

«Тем более она не предусматривает отказ от визитов в Россию или отказ от развития и углубления отношений с РФ», — сказал Пашинян, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале парламента.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 марта заявил, что Россия готова всемерно развивать отношения с Арменией. По словам пресс-секретаря президента РФ, Армения является дружественным и суверенным государством, с которым Россию связывает много общего.