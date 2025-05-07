Памятник героям ВОВ открыли в школе «Город Солнца» в Мытищах

В частной образовательной школе «Город Солнца» в подмосковных Мытищах в преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) прошла торжественная линейка и открытие памятника героям войны. Об этом 7 мая сообщил корреспондент «Известий».

Частная школа расположена в старинной усадьбе Неклюдово, первое упоминание о которой датируется 1623 годом. На ее территории много лет работал маршал СССР Климент Ворошилов. В преддверии памятной даты была открыта табличка, увековечивающая имя полководца.

«Мы открываем памятник, наверное, героям не только ВОВ, но и всем тем героям, которые на сегодняшний день защищают наши рубежи, охраняют наш мир и спокойствие. Мы открываем памятную табличку, посвященную Клименту Ворошилову. Он долгие годы проводил свою деятельность в здании, где мы находимся уже около 30 лет», — рассказала директор школы Елена Тарасова.

Линейка, посвященная Дню Победы, для учебного заведения является традиционной и проводится каждый год.

«У нас в школе проходят много лет и акции «Бессмертный полк». Наша задача — взрослых педагогов — привить то уважительное отношение к этому празднику, которое каждый ребенок должен пронести через все свои годы и передать следующим поколениям», — добавила Тарасова.

В преддверии празднования 80-й годовщины победы в ВОВ в Донецком краеведческом музее ранее в этот день состоялась церемония заложения «капсулы времени» в рамках одноименной общественно-патриотической акции Следственного комитета РФ. Она будет храниться в Донецком краеведческом музее до 9 мая 2045 года. Капсулу откроют в день 100-летия победы в Великой Отечественной войне.