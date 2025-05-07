Врач рассказал об опасности аспергиллов для человека

Аспергиллы — грибы, которые сосуществуют с человеком давно, но при определенных условиях могут вызывать тяжелые заболевания. Об этом рассказал «Известиям» 7 мая врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Накануне британская газета Independent сообщила о риске распространения аспергиллеза, который может затронуть миллионы людей по мере его распространения по Европе.

«У иммунокомпетентного человека аспергилл проблем не вызовет — иммунитет с ним справится. Для этого гриба человек — случайная находка», — отметил специалист.

Однако в теплых и влажных условиях аспергиллы могут размножаться в организме, используя его как источник питания. Естественная среда обитания аспергиллов — почва, растения, компост, любые органические субстраты без прямых солнечных лучей.

Из-за глобального потепления ареал этих грибов расширяется, что увеличивает вероятность контакта с ними. Особую опасность аспергиллы представляют для людей с иммунодефицитом.

«Иммунокомпрометированные пациенты при вдыхании спор могут заболеть аспергиллезом легких. Также возможны поражения кожи и слизистых. При попадании в кровь развивается тяжелый генерализованный аспергиллез», — предупредил врач.

Кроме того, гриб представляет угрозу в медучреждениях, особенно в реанимациях.

«Аспергилл устойчив к дезинфекции, может колонизировать катетеры, раны и хирургические материалы, что делает его серьезной проблемой в отделениях интенсивной терапии», — подытожил Поздняков.

В минувшем году весной врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Андрей Кузнецов рассказал «Известиям», из-за чего может возникать грибок ногтей — онихомикоз — и почему его нужно лечить. По словам врача, факторами риска развития заболевания являются наличие псориаза, гипергидроза (повышенного потоотделения), грибковых поражений кожи стоп.