Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ атаковали храм Великомученика Димитрия Солунского в Курской области
Мир
Белоусов назвал военно-технический диалог РФ с Конго локомотивом сотрудничества
Мир
Захарова назвала отказ прибалтийских стран в пролетe спецборта Вучича вопиющим
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Авто
Средняя цена нового российского автомобиля достигла 1,58 млн рублей
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Мир
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы
Общество
ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области
Общество
Ко Дню Победы в Курске появится мурал с изображением георгиевской ленты
Мир
Американский режиссер Стоун заявил о своем желании посетить парад Победы в Москве
Экономика
Нефтегазовые доходы РФ составили более 1,085 трлн рублей
Мир
В АдГ напомнили Мерцу о его обещании закрыть границы для мигрантов
Общество
«Капсулу времени» заложили в музее в Донецке накануне 80-летия Победы
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Липовое в ДНР
Мир
Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
Пашинян подтвердил план приехать в Москву на 9 Мая
Пресс-релизы
Участники программы «Время героев» примут участие в ПМЭФ-2025

Врач рассказал об опасности аспергиллов для человека

Врач Поздняков: аспергиллы представляют опасность для людей с иммунодефицитом
0
EN
Фото: Global Look Press/Uli Deck
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Аспергиллы — грибы, которые сосуществуют с человеком давно, но при определенных условиях могут вызывать тяжелые заболевания. Об этом рассказал «Известиям» 7 мая врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Накануне британская газета Independent сообщила о риске распространения аспергиллеза, который может затронуть миллионы людей по мере его распространения по Европе.

«У иммунокомпетентного человека аспергилл проблем не вызовет — иммунитет с ним справится. Для этого гриба человек — случайная находка», — отметил специалист.

Однако в теплых и влажных условиях аспергиллы могут размножаться в организме, используя его как источник питания. Естественная среда обитания аспергиллов — почва, растения, компост, любые органические субстраты без прямых солнечных лучей.

Из-за глобального потепления ареал этих грибов расширяется, что увеличивает вероятность контакта с ними. Особую опасность аспергиллы представляют для людей с иммунодефицитом.

«Иммунокомпрометированные пациенты при вдыхании спор могут заболеть аспергиллезом легких. Также возможны поражения кожи и слизистых. При попадании в кровь развивается тяжелый генерализованный аспергиллез», — предупредил врач.

Кроме того, гриб представляет угрозу в медучреждениях, особенно в реанимациях.

«Аспергилл устойчив к дезинфекции, может колонизировать катетеры, раны и хирургические материалы, что делает его серьезной проблемой в отделениях интенсивной терапии», — подытожил Поздняков.

Весь покрытый плесенью: как спасти людей от смертельных грибков
Разработана методика высокоточной диагностики опасных микозов

В минувшем году весной врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Андрей Кузнецов рассказал «Известиям», из-за чего может возникать грибок ногтей — онихомикоз — и почему его нужно лечить. По словам врача, факторами риска развития заболевания являются наличие псориаза, гипергидроза (повышенного потоотделения), грибковых поражений кожи стоп.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025