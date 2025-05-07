Экипаж Ми-35М уничтожил боевиков и технику ВСУ

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интересах группировки войск «Север». Кадры боевой работы опубликовало 7 мая Минобороны РФ.

Уточняется, что в ходе выполнения задачи летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и ликвидировали бронированную технику и личный состав противника. После удара экипажи осуществили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК ВСУ.

«Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение заданных целей», — указано в сообщении ведомства.

В этот же день Вооруженные силы России (ВС) дронами «Герань-2» поразили склады с боеприпасами ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО). Помещения уничтожили в районах населенных пунктов Андреевка и Доброполье.