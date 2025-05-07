ВС России дронами «Герань-2» поразили склады с боеприпасами ВСУ в зоне СВО

Минобороны России 7 мая опубликовало кадры поражения складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками «Герань-2» российских военных в зоне специальной военной операции (СВО).

Уточняется, что помещения с боеприпасами уничтожили в районах населенных пунктов Андреевка и Доброполье. На кадрах можно увидеть точные попадания по объектам противника.

6 мая Минобороны РФ продемонстрировало кадры ликвидации бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) М88 ВСУ военнослужащими группировки «Север» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Сумской области. Уточняется, что объект находился в лесистой местности.