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ВС России дронами «Герань-2» поразили склады с боеприпасами ВСУ в зоне СВО

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Минобороны России 7 мая опубликовало кадры поражения складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками «Герань-2» российских военных в зоне специальной военной операции (СВО).

Уточняется, что помещения с боеприпасами уничтожили в районах населенных пунктов Андреевка и Доброполье. На кадрах можно увидеть точные попадания по объектам противника.

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6 мая Минобороны РФ продемонстрировало кадры ликвидации бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) М88 ВСУ военнослужащими группировки «Север» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Сумской области. Уточняется, что объект находился в лесистой местности.

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