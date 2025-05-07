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Молдавским учителям пригрозили увольнением за участие в парадах 9 Мая

ПСРМ: молдавским учителям пригрозили увольнением за участие в парадах 9 Мая
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Фото: TASS/DUMITRU DORU
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Учителям Молдавии пригрозили увольнениями в случае их участия 9 Мая в параде в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), об этом 7 мая сообщила парламентская Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

«Особое возмущение вызывает давление на учеников и педагогов — им открыто угрожают увольнениями за участие в марше Победы. Призывы увольнять учителей за участие в марше — это грубое нарушение прав человека и свободы выражения мнений», — говорится в заявлении политсилы.

Партия призвала власти страны прекратить оказывать давление на школы, а также отказаться от манипуляций детьми ради политических целей.

«Попытки переписать историю, посеять вражду и раскол в обществе особенно опасны, когда это делается через сознание подрастающего поколения», — указали в политсиле.

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23 апреля сообщалось, что власти Молдавии запретили проведение мероприятий в честь Дня Победы на главной площади Кишинева и постановили, что 9 мая в республике будет отмечаться только День Европы. Для этих целей площадь Великого национального собрания планируется занять под организацию так называемого европейского городка.

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 30 апреля заявил, что власти Молдавии намеренно пытаются вытеснить из общественной памяти значение Дня Победы и стереть правду о ВОВ. По его словам, 9 Мая — священная дата для молдавского народа, день, когда фашизм был сокрушен ценой миллионов жизней, в том числе и молдавских героев.

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