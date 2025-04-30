Власти Молдавии намеренно пытаются вытеснить из общественной памяти значение Дня Победы и стереть правду о Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 30 апреля заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

«Попытки молдавских властей заменить День Победы на «День Европы» — это не просто цинизм, это прямое пособничество тем, кто хочет стереть правду о Великой Отечественной войне», — приводит слова политика «РИА Новости».

Он подчеркнул, что подобные действия являются попыткой обелить нацистов и вытравить память о героизме советских солдат.

По его словам, 9 Мая — священная дата для молдавского народа, день, когда фашизм был сокрушен ценой миллионов жизней, в том числе и молдавских героев.

23 апреля сообщалось, что власти Молдавии запретили проведение мероприятий в честь Дня Победы на главной площади Кишинева и постановили, что 9 мая в республике будет отмечаться только День Европы.

Для этих целей площадь Великого национального собрания планируется занять под организацию так называемого европейского городка.